Man die gemeentehuis inreed dreigde voor aanslag zichzelf al iets aan te doen

'Man die aanslag op gemeente­huis pleegde was 59-jarige Hans van M.'

14:09 BEMMEL/GENDT - De man die afgelopen nacht met een auto in het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel reed, is volgens niet-bevestigde berichten de 59-jarige Hans van M.. De man, die van beroep vrachtwagenchauffeur was, komt oorspronkelijk uit Gendt en was al langer bekend bij zorginstanties.