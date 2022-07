Man die ontkomt bij wilde achtervolging door Bemmel nog steeds voortvluchtig

met videoBEMMEL - Een man die zaterdagavond aan de politie wist te ontkomen bij een wilde achtervolging door Bemmel, wordt een dag later nog steeds gezocht. Agenten slaagden er wel in een vrouw (22) en een man (30) zonder vaste woon- of verblijfplaats in te rekenen.