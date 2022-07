Man die op sokken ontkomt bij wilde achtervolging door Bemmel is dag later nog steeds voortvluchtig

Opnieuw fietsster aangereden op ‘onover­zich­te­lij­ke’ rotonde tussen Bemmel en Haalderen

Op de oversteekplaats op de rotonde tussen de wijk Essenpas in Bemmel en Haalderen is maandagmiddag een fietsster aangereden door een automobiliste die uit de richting van Haalderen kwam. De fietsster is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

4 juli