Man krijgt celstraf voor mishandeling vrouw die zwanger was van een ander

De rechtbank vindt – net als de aanklager twee weken geleden eiste - bewezen dat de man zijn vrouw in haar buik, rug en gezicht schopte en stompte en dat hij haar keel dichtkneep en de vrouw in haar hand beet en aan haar mondhoeken vastpakte. Een jonge dochter was getuige van een deel van de gebeurtenissen. De straf is ook zoals de officier van justitie had geëist.