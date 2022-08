Man stalkt ex omdat hij haar kinderen wil blijven zien: rechter legt werkstraf en contactverbod op

Stiefvader valt vrouw aan als ze relatie wil verbreken: ‘Hij pakte mijn keel vast en drukte. Ik was doodsbang’

ARNHEM – In de elf jaar dat ze samen waren, voedde hij haar kinderen op alsof hij hun vader was. Toen was het voorbij. ‘Ik wilde die kinderen zien. Ik had zo lang voor ze gezorgd.’

12 augustus