Man uit Bemmel die eerder veroordeeld is voor verkrachting had seks met stomdronken vrouw: ‘Zij viel mij aan’

Aldus het verhaal van de 54-jarige man uit Bemmel die maandag voor de rechtbank stond omdat hij op 29 juni 2018 seks had gehad met een wilsonbekwame vrouw. De vrouw was op de bewuste dag stomdronken.



Zo was op camerabeelden buiten en later op een webcam die nog aanstond binnen, te zien. Ze kon nauwelijks op haar benen staan. Op beeld van een camera bij een pleintje in de buurt van de woning was te zien hoe de vrouw slingerend en zwalkend naar haar huis ging.