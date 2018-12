Man uit Bemmel schoot drie keer op halfbroer, maar mag kerst thuis vieren

Video Huissense Eboman haalt ondanks actie geen notering in Top2000

8:58 HUISSEN / AMSTERDAM - Het is Hans Schmeinck niet gelukt ‘Donuts with Buddha’ van Eboman in de Top2000 te krijgen. De Huissenaar startte een actie om de grote hit van plaatsgenoot Jeroen Hofs (Eboman is zijn alias) in de lijst te stemmen, maar het nummer kreeg te weinig steun.