Man vernielt woning en auto's in Gendt met verreiker

Elke, Ilja en Koen voor stage naar Nepal

14 maart BEMMEL/GENDT - Als leerling Verpleegkunde aan het ROC in Nijmegen kun je een lekker veilige stageplaats in eigen land zoeken, of je durft als jongvolwassene flink buiten je comfortzone te stappen en kiest voor een stage in Nepal. Dat laatste doen Elke Brink (linksboven) en Ilja Joosten (rechtsboven) uit Gendt en Koen Meijer (middenvoor) uit Bemmel. Zij vertrekken komende maand, samen met drie klasgenoten uit Nijmegen, voor tien weken naar het hooggebergte van Nepal voor een stage in een plaatselijk ziekenhuis, de gehandicaptenzorg en het geven van voorlichting. Voor Elke Brink (19) sprong Nepal er meteen uit. ,,Stage in het buitenland kan op onze school er we kregen voorlichting over Malawi, Ghana, de Filipijnen en Griekenland. En dus over Nepal, dat sprong er voor ons zessen echt uit. En ja, het is heel spannend. Maar we kunnen daar een veelzijdige stage doen met veel activiteiten en de cultuur spreekt ons ook heel erg aan.” De zes weten inmiddels dat er in Nepal veel behoefte is aan basisartikelen als tandenborstels, zeep en maandverband. Ze roepen dan ook op om via mayafoundation.com de lokale bevolking te steunen.