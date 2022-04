Mandy Roelofs (29), het jongste raadslid van Lingewaard, stopt: ‘Misschien kom ik terug als ik 50 ben’

Daar bleek ze meer dan welkom. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 stond ze op plek 5 van de kandidatenlijst. ,,Ik kreeg 299 stemmen. Verrassend veel, meer zelfs dan Patrick Hegeman, nu fractievoorzitter van B06. Mensen wilden een jonge vrouw in de politiek, merkte ik. Toen besloot ik: nu ga ik het doen ook.”



Op haar 25ste kwam ze in de raad. Dat was niet alleen voor haarzelf, maar ook voor collega’s en journalisten even wennen. Bij Omroep Gelderland dachten ze eens te maken te hebben met de 12-jarige kinderburgemeester.



Roelofs beet zich fanatiek vast in onderwerpen over ruimtelijke ordening en het sociaal domein, maar vier jaar later zit het politieke avontuur er alweer op. Ze stelde zich niet beschikbaar voor een nieuwe ronde en zwaaide deze week af.