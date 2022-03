Marga was het kantoorleven zat en koos voor lekker lopen met andermans honden: ‘Zie dit als vrijwilligerswerk’

Een half uur wandelen, drie kwartier, alleen op maandag of drie keer in de week, liever niet vies laten worden: het kan allemaal bij Marga (63) en Jos (61) Reintjens uit Bemmel. Om anderen te helpen, maar vooral omdat ze honden zo leuk vinden, laten de twee wekelijks heel wat viervoeters uit.

Marga: ,,Het is onze hobby en we genieten van het wandelen. We hebben inmiddels een supergoede conditie, want ja: ook als het slecht weer is moeten we eruit.”

‘Zo onpersoonlijk’

Marga werkte bij verschillende bedrijven, had altijd kantoorbanen en zat, totdat ze ermee stopte, op het Openbaar Ministerie.



,,Door een samenvoeging van kantoren moesten we gaan werken op flexplekken. Ook mocht de radio niet meer aan. Zat iedereen daar met oordopjes in. Ik vond het niks, zo onpersoonlijk. Het werd me ook te groot.”



Marga besloot te stoppen wat op dat moment goed uitkwam, want ze was naast haar werk druk met mantelzorgtaken voor haar ouders. ,,Samen met mijn broer heb ik twee jaar lang intensief voor ze gezorgd. Acht maanden na elkaar stierven ze.

Toen dacht ik: ‘wat ga ik nu doen?’ Jos was ook al gestopt, deed nog wat parttime werk en samen zijn we vrijwilliger geworden voor Tafeltje Dekje en de zwerfafvalbrigade.”



Omdat Marga nog tijd over had, plaatste ze een advertentie waarin ze zich aanbood als hondenuitlater. ,,Ik kreeg meteen reacties. Na een kennismakingsgesprek krijg ik meteen de sleutel mee.

‘Niet op pad met een hele roedel’

Best bijzonder, eigenlijk. Samen of apart laten we de huisdieren van anderen lopen in het park of de uiterwaarden. ,,Wij gaan niet op pad met een hele roedel in een busje, maar nemen ze een voor een mee. Deze honden zijn vaak heel rustige dieren, die niet zo van drukte houden.



We zien dit als vrijwilligerswerk, vragen alleen een kleine vergoeding voor de onkosten. Ik ben niet bang dat we concurreren met professionals : er zijn zoveel hondjes in de Lingewaard.”



Marga en Jos hebben zelf ook drie honden: Senta, een lhasa apso, Viva, een ‘boomertje’, een vuilnisbakkenras, en een border collie: Nonnie. Op de foto ook de logeerhond, de golden retriever Geus.