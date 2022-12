Meer dan 560 geïnteresseerden voor huurhuis in Doornenburg: ‘Tot aan Enschede, Amsterdam en Leeuwarden aan toe’

DOORNENBURG - Ondanks een grote vraag naar huurwoningen staan er in de gemeente Lingewaard achttien leeg. Een woning in Doornenburg die bijna een jaar lang onbewoond is geweest, is sinds woensdag verhuurd. Toen dat via de website Entree te huur werd aangeboden, reageerden liefst 564 mensen.

,,Zelfs voor ons is dat een enorm aantal”, zegt Mariël Steijns, manager klant & wonen van woonstichting Waardwonen. De reacties op de website met een aanbod voor huurwoningen in de regio Arnhem-Nijmegen kwamen volgens haar uit het hele land. ,,Tot aan Enschede, Amsterdam en Leeuwarden aan toe.” Uit de gemeente Lingewaard toonden 51 mensen belangstelling. ,,Uit Doornenburg zelf kregen wij zeven reacties”, aldus Steijns. De woning staat aan de Langeweerdstraat.

Herstellen van schade

Ondertussen hoopt Waardwonen ook huurders te vinden voor de overige leegstaande huurwoningen. Voor negen huizen worden gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe bewoners. Voor één huis wordt nu via Entree geadverteerd. In acht woningen moet Waardwonen nog werkzaamheden verrichten. Het gaat dan om het herstellen van schade en om renovatie, bijvoorbeeld een nieuwe douche, een nieuw toilet of isolatiemaatregelen. Volgens Steijns is dat werk dat vaak een reden voor tijdelijke leegstand.

Daarnaast haken kandidaten ook weleens af. ,,Wij maken kandidaten nu direct beter bewust van het soort woning waar ze op gereageerd hebben en de locatie. Soms komen we dan al tot de conclusie dat het geen zin heeft dat iemand de woning gaat bezichtigen. Dat scheelt een hoop tijd. We werken daarom tegenwoordig ook met groepsbezichtigingen.”

Ergernis om leegstand

Om de hoek van de nu verhuurde woning staat al enkele maanden een tweede huurwoning leeg. Een aantal bewoners ergert zich aan de leegstand. ,,De gemeente en de woonstichting willen dat er meer sociale huurwoningen komen, lees ik in jullie krant en ondertussen staan hier al lange tijd twee huurhuizen leeg. Hoe kan dat nu?” aldus een van hen. Het huis aan de Langeweerdstraat is vier maanden gebruikt als schaftkeet voor bouwvakkers. Ook dat roept in de buurt vraagtekens op. Een bewoner klaagde over overlast van bouwvakkers die hun pauzes in het huis doorbrachten en met busjes heen en weer reden.

,,Dat begrijpen wij. Wij hebben ook liever niet dat een woning hiervoor wordt gebruikt, maar heel soms stemmen wij in met het verzoek van een aannemer. Dat kan met kosten te maken hebben maar ook met gebrek aan ruimte in de buurt”, zegt Steijns. In dit geval had de aannemer hiervoor een aanvraag ingediend.

,,Reden is dat er op verschillende plekken in Doornenburg huurwoningen van ons verduurzaamd werden, bijvoorbeeld met vloer-, gevel- en dakisolatie en zonnepanelen. Deze woningen staan veelal in hofjes en smalle straten. Daardoor was het moeilijk om containers en toiletvoorzieningen te plaatsen zonder dat de omwonenden daar last van zouden hebben. Daarom hebben we ermee ingestemd”, zegt Steijns.

Volledig scherm Aan het Mariaplein in Haalderen worden seniorenwoningen gebouwd. © Erik van 't Hullenaar

Waar de woning aan de Langeweerdstraat nu verhuurd is, is dat bij de leegstaande woning om de hoek lastiger, zegt Steijns. ,,Die woning is bestemd voor een 55-plusser met een medische indicatie. Toch is de belangstelling hiervoor best groot. 46 mensen hebben hierop gereageerd. Maar al zeventien mensen hebben het huis om uiteenlopende redenen afgewezen.”

Potentiële nieuwe huurders waren ontevreden over de technische staat, er waren mensen die te veel verdienen om hier te mogen huren of de huurprijs in combinatie met de energielasten schrok uiteindelijk toch af. ,,En best veel mensen reageerden, maar kwamen gewoon niet kijken”, zegt Steijns. ,,Wij gaan nu kijken of we ter plekke iets extra’s kunnen doen waardoor de woning toch verhuurd wordt. Want wij vinden het zelf ook vervelend als een woning lang leeg staat. Dat is wat ons betreft ook zeker niet gewenst.”

Quote Heel soms stemmen wij in met het verzoek van een aannemer om een woning als schaftkeet te gebruiken Mariël Steijns, Manager Klant & Wonen van woonstichting Waardwonen.

Dat vindt ook de gemeente Lingewaard. ,,Wij kunnen hier formeel niets aan doen, maar we zijn en blijven in gesprek met Waardwonen omdat we weten dat leegstand voor hen ook geen gewenste situatie is.”

Dakisolatie

Om aan de vraag naar huurwoningen te voldoen, is Waardwonen druk bezig met het ontwikkelen van bouwprojecten. Kortgeleden is een project afgerond in Haalderen. De woningen waren bestemd voor jongeren. In ditzelfde dorp wordt op dit moment gebouwd voor senioren. De huizen verrijzen aan het Mariaplein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.