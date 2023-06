Meer sociale woningbouw in Lingewaard: ‘We gaan bestaande plannen openbreken’

Lingewaard wil meer sociale huurwoningen in bouwplannen opnemen. Nieuwe plannen moeten 30 procent sociale huur bevatten, maar ook in al lopende plannen moet het aandeel sociale huur naar dat percentage. ,,We gaan bestaande afspraken openbreken”, zegt wethouder Johan Sluiter.