Meer windmolens langs A15? Dat bepalen de vleermuizen

Bovenwo­ning onbewoon­baar na brand, kittens uit huis gered door brandweer

25 juli HUISSEN - Een flinke brand heeft er in de vroege uurtjes van woensdag voor gezorgd dat een bovenwoning in Huissen onbewoonbaar is geworden. De bewoner was niet thuis, maar er waren wel twee kittens in het huis aanwezig. Die wist de brandweer te redden.