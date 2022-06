Meerdere blauwe vatten aangetroffen aan de Plakse Uitweg: mogelijk sprake van drugsafval

‘Goedkope woning’ in nieuwbouw­wijk De Pas gaat ruim 350.000 euro kosten

ELST - Starters op de woningmarkt lijken in nieuwbouwwijk De Pas in Elst de boot te missen. De 20 procent aan ‘goedkope koopwoningen’ gaan voor 354.999 euro van de hand. Nog niet zo lang geleden was 260.000 nog de beoogde prijs voor goedkope koopwoningen.

9 juni