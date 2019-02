Meeste schade aan huizen door zomerse droogte langs de rivieren

Marissa uit Huissen metselt in voorronde NK: ‘Wat haar ogen zien, maken haar handen’

6 februari HUISSEN - Het gebeurt niet vaak dat een meisje meedoet aan de Nederlandse Kampioenschappen Metselen. Maar Marissa Wijenberg (15) uit Huissen mag vandaag en morgen op de Bouwbeurs in Utrecht haar metselkunst laten zien. Ze moet tijdens deze voorronde in twee dagen een bankje metselen, waarin verschillende technieken zijn verwerkt. De finale is in april in Ede.