Meisje van 17 mishandelt leeftijdgenoot, duo bezorgt man forse hoofdwond tijdens carnaval

Het opstootje waarin de mishandeling plaatsvond ontstond kort na middernacht bij de uitloop van een carnavalsfeest in een zalencentrum aan de Gochsestraat.



Eerder tijdens het carnaval werd in Huissen een man mishandeld, meldt de politie Lingewaard dinsdag. Hij liep een fikse hoofdwond op en drie tanden bleken afgebroken. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis, er werden twee verdachten aangehouden.



Volgens de politie in Lingewaard waren er afgelopen dagen regelmatig ruzies en opstootjes. De meeste werden door beveiligers of agenten in de kiem gesmoord, meldt de politie op Facebook.