Men in Black sluit Bemmelse cultuurmarkt af: ‘We gaan Lingewaard overspoelen met cultuur’

BEMMEL - De Nijmeegse coverband Men in Black sluit zaterdagavond de eerste UIT in Bemmel Markt af. Muziekliefhebbers kunnen vanaf 20.30 uur gratis het optreden van de formatie bijwonen, die bekende nummers uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt in de Theaterkerk in Bemmel. Men in Black komt met een blazerssectie naar Bemmel.

De Uit in Bemmelmarkt is onderdeel van het culturele programma CulTOUR, dat gedurende een half jaar alle kernen in de gemeente Lingewaard aandoet. De Uit in Bemmelmarkt bijt zaterdag het spits af. Het dorp staat bol van muziek, theater en dans.

Twee podia

Op de Markt in Bemmel staan kramen waar culturele organisaties zich presenteren. Er staan twee podia waar verschillende optredens zijn te zien, van theater en dans tot koren en muziek. In 27 winkels in het centrum hangen kunstwerken die zijn gemaakt door leerlingen van basisscholen uit Bemmel.

Die hebben zij vervaardigd met een kunstenaar, in samenwerking met toen nog de Open Academie, die in september de naam heeft veranderd in Clink (Cultuur Educatie in Lingewaardse Kernen). De kunstwerken zijn in de eerste schoolweek na de vakantie gemaakt.



In de Theaterkerk is werk te zien van zestien lokale kunstenaars. Dat hangt en staat in de verschillende zalen van de kerk. Verder zijn er ook in de kerk muzikale optredens.

Huissen

De CulTOUR door Lingewaard gaat op 5 oktober verder. Dan staat Huissen voor dit culturele evenement op de agenda. De dag staat in het teken van de Kinderboekenweek en groene activiteiten.



,,Het is de bedoeling dat we met een reeks van in totaal vijf culturele evenementen de Lingewaardse kernen met cultuur overspoelen”, zegt Sander Spaan van Clink.