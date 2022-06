Met zijn achten eigenaar van een boekhandel: ‘Klinkt romantisch, maar het is hard werken’

Meiden Sterrenbos naar finale schoolvoet­bal: ‘Echt een team dat elkaar de bal gunt’

GENDT/HUISSEN - De meiden uit groep zeven en acht van basisschool Het Sterrenbos uit Huissen gaan naar de finale van het Nederlands kampioenschap schoolvoetbal in Zeist. Er was woensdag op het sportcomplex van De Bataven in Gendt geen kruid tegen de groene brigade gewassen.

1 juni