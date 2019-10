‘Mijn zoon zei: Er zitten tien uilen in de bomen. Ik dacht: Het zal wel’

Zij is sinds deze week op de hoogte van de aanwezigheid van de uilen. ,,Mijn kinderen kwamen weleens met uilenballen thuis en vond een keer veren. Mijn zoon zei eerder al: er zitten tien uilen in de bomen. Ik dacht: het zal wel.’’



Maar het bleef gonzen. ,,Toen ben ik zelf maar gaan kijken. En inderdaad. Meestal zitten ze verspreid over de twee grote bomen. Ze kijken je recht in de ogen. Heel bijzonder.”



Volgens de Vogelbescherming Nederland is het aan de ene kant niet zo bijzonder dat ransuilen in grote groepen de winter doorbrengen in woonwijken. Ze doen dat om de de havik, hun grootste vijand, daar relatief weinig voorkomt. Daarnaast is er vaak voedsel in de buurt te vinden.