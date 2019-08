Minder pony's en paarden in Bemmel, wel veel handel

In totaal zo'n 350 dieren - iets meer pony's dan paarden - werden in het maandagse ochtendgloren aangevoerd. Grasmeijer: ,,En dat is zeker een derde minder dan in voorgaande jaren.” En veel minder dan de 1.300 dieren in de toptijden. ,,Maar dan hebben we het over twintig jaar terug hè. Maar het is echt gissen naar die terugloop, geen flauw idee. Tijdens de economische crisis liep het aantal hobbyfokkers terug, maar nu ziet dit wereldje weer een stijging. Maar daar zien wij op de Bemmelse ponymarkt helaas niets van terug.”