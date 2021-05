Misschien wel het beste bewaarde geheim van de Betuwe: gloednieuwe kamers in Kasteel Doornenburg

Exoduswan­del­tocht in 2021 op dag van bombarde­ment Huissen: ‘Wij houden daar rekening mee’

21 mei HUISSEN - De Exoduswandeltocht in Huissen wordt dit jaar op een bijzondere datum gehouden. De tocht staat stil bij de terugkeer van evacués in mei en juni 1945, maar de wandeling heeft in 2021 plaats op 2 oktober. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Huissen op die dag in 1944 zwaar gebombardeerd.