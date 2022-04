Mocht Doornenburger een mantelzorgwoning bouwen in zijn tuin? De rechter betwijfelt het

video Kreupel geitje Judith zou naar de slacht gaan, maar Johan redde haar: ‘Ik dacht eerst: dit wordt niks'

OOSTERHOUT - Het is een even opmerkelijk als aandoenlijk tafereel: geitje Judith dat door de huiskamer van Johan den Hartog huppelt. De voormalig leraar in het agrarische onderwijs redde het beestje van de slacht en nam haar in huis.

17 maart