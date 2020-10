Moeder na fatale aanrijding Bemmel: ‘Op haar 31ste verjaardag stonden we in het crematorium’

Ze had zoveel zin om 31 te worden. Want na alle tegenslagen in haar jonge leven ging het eindelijk beter, had ze weer grip op haar leven. ,,Haar verjaardag zou 6 augustus zijn. Ze vond het prachtig dat veel vrienden en familieleden zouden komen”, zegt de moeder van het slachtoffer vrijdagmiddag in de Arnhemse rechtbank. ,,Maar in plaats van feest te vieren, moesten we in het crematorium afscheid nemen. Afscheid van mijn dochter, mijn meissie, m'n beste maatje.”