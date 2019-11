Mogelijke aanslagen Vincent T. zijn geen lachertje, dus eist het Openbaar Ministerie een hogere straf

Het ambtsrapport van de AIVD over de Doornenburg was twee jaar geleden aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek naar diens handel en wandel. Tijdens een inval in zijn woning vond de politie onder meer 1800 kogels, een recept voor het maken van een bom en twee gasalarmpistolen.



Bovendien is T. de oprichter van de Facebookpagina van de rechts-extremistische Anti Terreur Brigade. In teksten op Facebook en in chats stak de verdachte zijn hekel aan moslims niet onder stoelen of banken en uitte hij de wens om linkse kopstukken als Volkert van der G., Christa Soeters en Sylvana Simons te willen ‘afknallen’.



Vincent T. bagatelliseerde deze aantijgingen. Nooit had hij actie ondernomen. Daar dacht advocaat-generaal Minks anders over. ,,Zodra hij vragen moet beantwoorden over hoe hij aan zijn munitie en de gasalarmpistolen komt, weigert hij antwoord te geven. Uit niets in het dossier blijkt dat hij een fantast is", zei Minks.