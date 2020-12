Monika ziet haar Addie met kerst alleen op het beeldscherm, hij bewaakt de vrede in Libanon

Hij mag er niets over zeggen, want staatsgeheim, maar dat het veel indruk heeft gemaakt is klip en klaar. Hoewel het beeld tijdens het online interview niet altijd even scherp is, zie je de gelaatsuitdrukking van Addie Beijering (50) plotsklaps van olijk en stoer naar mat en terughoudend gaan. Het gebeurt als de officier van de Luchtmobiele Brigade vertelt over een van zijn uitzendingen, die van 2010 naar Afghanistan.