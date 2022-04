Moordzaak Rico P. vertraagd door personeelstekort bij NFI: ‘schiethand’ van doodgeschoten oom onderzocht

Video | update Rico P. (32), verdachte van de dodelijke schietpar­tij in Huissen, blijft voorlopig in de cel

HUISSEN - De man die vrijdagavond werd opgepakt na een schietpartij in Huissen blijft langer vast zitten. De 32-jarige Rico P. moet nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis blijven, zo bepaalde de rechtbank in Arnhem dinsdagmiddag.

