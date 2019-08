Motorrijder zwaargewond bij botsing met auto op Nijverheidsstraat in Bemmel

Dennis Gaens, Maaike Pleging en Edwin van Meerkerk in jury Nijmeegse Literatuur Prijs

19 augustus NIJMEGEN - Dennis Gaens, Maaike Pleging en Edwin van Meerkerk bepalen wie dit jaar de Nijmeegse Literatuur Prijs wint. Die prijs is bedoeld voor iedere beginnende schrijver die woont, werkt of studeert in Nijmegen of directe omgeving.