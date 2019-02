Motorrijders naar Raad van State voor principe-uitspraak over dijkverbod

Aanleiding voor de stap zijn de pogingen van de gemeenten Lingewaard en Lopik om motorrijders van de dijk te weren.



Lingewaard werd in het voorjaar van 2018 door de rechter gedwongen het verbod op de dijken langs de Rijn en de Waal terug te draaien, maar Lopik won begin dit jaar een gerechtelijke procedure in een soortgelijke zaak. Motorrijders mogen daar de Lekdijk niet meer op.



Voor de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en de Motorrijders Actie Groep (MAG) is dat aanleiding naar ’s lands hoogste bestuursrechter te stappen. Doel is niet alleen het verbod in Lopik terug te draaien, maar ook een uitspraak die het gemeenten in Nederland onmogelijk maakt nog dijkverboden af te kondigen, zegt Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen van de KNMV.