Muziekgezelschappen hebben hard gewerkt om iets neer te zetten tijdens de strijd om de Lingewaardcup

HUISSEN - Lingewaard heeft muzikaal veel te bieden. Een scala aan stijlen komt voorbij in de Zandse Kerk in Huissen, waar Volharding de gastheer is van de strijd om de Lingewaardcup.

Het is pas de tweede keer dat muziekverenigingen uit Lingewaard naar deze trofee dingen. Het is de bedoeling om het evenement om de twee jaar te houden. Door coronabeperkingen kwam het daar in 2020 niet van. Volharding uit Huissen was vier jaar geleden de eerste winnaar en heeft daarom de organisatie in handen. De volgende keer is Udi uit Bemmel aan de beurt, die dit keer als winnaar werd aangewezen.

Dirigent Rudi Böhmer (68) heeft het er deze zondag maar druk mee. Hij staat bij enkele deelnemers op de bok. Hij heeft de leiding bij zowel St. Sebastianus uit Gendt als het Stedelijk Orkest Huissen. Hij pendelt op en neer tussen de kerk en het naastgelegen Gemeenschapshuis waar de muzikanten de ruimte hebben om in te spelen.

Goed initiatief

,,Daardoor zie ik helaas de andere verenigingen niet als ze optreden. Dat is wel jammer hoor. Maar het is hartstikke leuk om mee te doen aan zo’n middag. De Lingewaardcup vind ik een goed initiatief”, zegt hij op weg naar het Gemeenschapshuis. Böhmer is toch al een drukbezet man. Want naast deze verenigingen heeft hij seniorenorkesten uit de Liemers, Huissen en Nijmegen onder zijn hoede.

Volledig scherm Jurylid Jos Jansen noteert zijn bevindingen. © Milan Schellingerhout

Voor Jos Jansen zijn de rustmomenten in de kerk nog spaarzamer. Als jurylid moet hij zich goed concentreren. ,,Daarom vraag ik om het geroezemoes te beperken”, doet presentatrice Toosje Hendriksen een beroep op het publiek om iets rustiger te zijn.

Quote Op zo’n middag is het wel appels met peren vergelij­ken vanwege de variatie in muziekstij­len Jurylid Jos Jansen

Jansen (60) is een doorgewinterde muzikant. Hij heeft jarenlang als trombonist in de Marinierskapel gespeeld en wordt veel gevraagd als jurylid. ,,Op zo’n middag is het wel appels met peren vergelijken vanwege de variatie in muziekstijlen”, zegt hij in de pauze.

Hij let naast de maatvoering onder meer op de opbouw van het programma van elke vereniging, de uitstraling van de muzikanten en de balans. ,,Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat de trombones niet te sterk zijn tegenover de trompetten.”

Orkesten hebben hard gewerkt

Hij is tevreden over de geboden kwaliteit. ,,Het niveau is wel oké. De orkesten hebben hard gewerkt om iets neer te zetten. Er is genoeg variatie in muziekkeuzes.”

Volledig scherm Serieuze gezichten bij de leden van Jong Sebastianus. © Milan Schellingerhout

Voorzitter Theo van Vuuren (70) van Volharding loopt intussen tevreden rond. ,,Het verloopt fantastisch. We zijn blij met deze kerk, want de akoestiek is prachtig. Het is bovendien mooi dat je allemaal nieuwe nummers hoort.”

De toeschouwers genieten zeker. Wim Sluiter uit Huissen in elk geval. ,,Het is leuk om dit mee te maken. En de muziek klinkt heel indrukwekkend.”

Volledig scherm Een van de deelnemende verenigingen aan de strijd om de Lingewaardcup. © Milan Schellingerhout

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.