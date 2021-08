Na wanhoop nu opluchting in Angeren: nieuwe eigenaren van ‘spookhuis’ krijgen een duimpje

Tiende Exodus Wandel­tocht gaat door; een jaar later dan de bedoeling was

6 augustus HUISSEN/DRIEL/ARNHEM – Een jaar later dan de bedoeling was en in een andere maand dan gebruikelijk gaat de tiende editie van de Exodus Wandeltocht dit jaar ondanks corona door. Op 2 oktober zullen honderden wandelliefhebbers langs tal van monumenten uit de Tweede Wereldoorlog lopen.