Nachtbussen moeten weer door Lingewaard rijden: ‘Onacceptabel als ze definitief niet meer terugkomen’

Woning en appartemen­ten in hartje Gendt op plek oude schoenfa­briek

In Gendt is de sloop van de oude schoenfabriek bij de Markt in volle gang. Op het terrein komen een vrijstaande woning in een deel van het oude gebouw en vijftien nieuw te bouwen appartementen. In alle gevallen gaat het om koopwoningen in de vrije sector.

18 januari