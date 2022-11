Nepcollectanten en -bouwvakkers actief in Huissen: hoogbejaarde Huissense beroofd na babbeltruc

HUISSEN - Een hoogbejaarde Huissense is deze week slachtoffer geworden van een babbeltruc aan het Klaphek. De dader presenteerde zich als bouwvakker, de politie is op zoek naar hem.

De man in kwestie, waar geen uiterlijke beschrijving van voorhanden is, vertelde dat er vanwege werkzaamheden in de naastgelegen Gochsestraat grote kans was op een gaslek. In dat geval zou de vrouw haar woning onmiddellijk moeten verlaten. Ze kreeg daarom de tip om al haar waardevolle spullen in een tas te doen. Die tas werd even later gestolen.

Geloofwaardig verhaal

De babbeltruc waarvan de onbekende man gebruik maakte klonk niet heel ongeloofwaardig. De Gochsestraat is inderdaad het domein van bouwvakkers en zware bouwmaterialen die deels tegenover de woning van het slachtoffer staan. De omvang van de buit is niet bekend, maar omwonenden laten weten dat het slachtoffer erg geschrokken is van het voorval en dat ze haar deur uit angst voor vreemden niet meer open durft te maken.

Tips op sociale media

De politie waarschuwt op de eigen site en sociale media tegen dit soort babbeltrucs, maar nadeel voor de politie is dat de daders zich veelal op (hoog)bejaarde slachtoffers richten. Een doelgroep die vaak geen gebruik maakt van de media waarop wordt gewaarschuwd. De tip om als er iemand aan de deur komt altijd naar een geldig legitimatiebewijs als paspoort of rijbewijs te vragen is bij veel mensen dan ook niet bekend.

Wel bij Jan Veldboer uit Huissen die deze week collecteert voor het Diabetesfonds. Een legale collecte waarvoor een vergunning is afgegeven die ook door de gemeente Lingewaard is gepubliceerd op de gemeentepagina en de gemeentelijke website. Veldboer ging deze week op stap in de Bongerd, voorzien van een persoonlijke kaart van het Diabetesfonds en een identiteitsbewijs. Daar kreeg hij te maken met veel weigeringen. Er werd deze week ook gecollecteerd voor ‘Vijftig jaar Zilverkamp’ en veel wijkbewoners voelden er niet voor om twee keer iets in de collectebus te gooien.

Oplichters in Zilverkamp

Bij die collecte voor de wijk gaat het echter om oplichters die het geld in eigen zak steken. De wijkvereniging laat weten dat er wel aan een feest voor het vijftigjarig bestaan wordt gewerkt, maar dat daar nadrukkelijk niet voor wordt gecollecteerd. De wijkvereniging waarschuwt dan ook om niet aan deze ‘collectanten’ te geven en de politie te waarschuwen als er iemand voor aan de deur komt.

Danny Scheffelaar, verantwoordelijk voor de diabetescollectes in Huissen, was donderdag bij Veldboer op bezoek om hem een hart onder de riem te steken. ,,Jan collecteert al jaren voor ons, dan is het heel vervelend als hij en onze andere vrijwilligers door dit soort oplichters wordt gehinderd.”