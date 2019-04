Niemand wil nog een buxus, dus wordt het taxus, ilex, of tóch buxus: ‘Hij blijft als een pak koffie in de supermarkt’

Muziekpodi­um Huissen opent 14 juli, na 23 jaar planvor­ming

10 april HUISSEN - Muziekpodium Odeon op de Markt in Huissen wordt op zondag 14 juli feestelijk geopend. Wie dat doet en wie er komen optreden, is nog even geheim. ,,Maar we gaan er iets moois van maken. Het is toch een heel bijzonder moment”, vertelt Frank Jeurissen, voorzitter Vrienden van Huissen.