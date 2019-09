Niet het lichaam, maar het CBR laat ALS-patiënt Bram in de steek: ‘Voor mij telt elke dag’

Over een jaar is hij wellicht door zijn slopende spierziekte ALS niet meer in staat achter het stuur van zijn tractor te kruipen.



,,Nu kan ik het nog wel. En het oogstseizoen is net begonnen. Ik sta te popelen, maar ik mag niet rijden. Ik moet wachten totdat mijn rijbewijs is verlengd. Dat kan nog weken, zelfs maanden duren en dan is het misschien te laat voor mij”, zegt de 38-jarige ALS-patiënt en boer Bram Emmerzaal uit Angeren.