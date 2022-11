Nieuw hondenlosloopgebied in Bemmel in de maak dankzij enquête van bewoners

Bekervoetbal Betuwe De Bataven mist alle strafschop­pen en wordt uitgescha­keld door derdeklas­ser

GENDT - De Bataven heeft in het tot dusverre smetteloze seizoen een lelijke opdoffer gekregen. De Gendtse eersteklasser werd dinsdagavond in het districtsbekertoernooi uitgeschakeld door zaterdag-derdeklasser Terschuurse Boys. Na een 1-1 eindstand miste De Bataven in de strafschoppenserie drie keer op rij.

