Nynke van der Hauw uit Gendt wint nationale modellenwedstrijd Elite

De 17-jarige Van der Hauw was een van de acht meisjes die waren genomineerd voor de Elite Model Look Nederland 2019. Onder hen ook de Arnhemse Helena Bader Mendez (18). Aan de wedstrijd doen duizenden mensen mee.



Ook bij de jongens waren er acht kandidaten genomineerd. Zij moesten allemaal tijdens de landelijke finale een catwalkshow lopen op een gala gepresenteerd door Lieke van Lexmond. Een internationale jury bestaande uit fashion- en beauty-professionals beoordeelden de modellen in spe.



Elite Model Look, opgericht in 1983, leverde diverse deelnemers een internationale modellencarrière op, zoals Cindy Crawford, Gisele Bundchen, Lara Stone en Alessandra Ambrosio. Behalve in Nederland zijn in 39 landen nationale modellenwedstrijden.