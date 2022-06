OBC’s gaan pesten en discriminatie tegen met project InDifferent

Elmar zette InDiffe­rent op: ‘Er was maar één jongen op school uit de kast gekomen, dat kon niet kloppen’

Voor diversiteit, tegen discriminatie. Dat is het doel van InDifferent, een groep van scholieren en docenten. Tekendocent Elmar Noteboom van het Dorenweerd College in Doorwerth zette de community enkele jaren op met zijn leerlingen en is nu de Arnhemse Held van 2020. ‘De cultuur is nu verdraagzamer.’

4 juni