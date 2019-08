OM eist celstraf voor mannen uit Afferden en Gendt om verdachte leningen, wapens en illegale lotto

Video Circle of Friends: 30 jaar do-it-yourself punk

13:31 ARNHEM/ ELST - Vier jongens begonnen in 1989 in Elst als Spastic Society een band. Maar in hun toenmalige woonplaats was volgens zanger-gitarist Edwin Willemsen (48) ‘geen fuck te doen’. De focus werd al snel naar Arnhem verlegd en de bandnaam veranderd in Circle Of Friends.