Omwonenden schietpartij Huissen krijgen bezoek van burgemeester: ‘Dit is een afschuwelijke gebeurtenis’

Zwaan vormt startschot voor graffiti­pro­ject in Huissen: ‘We kunnen hier nog weken lol van hebben’

31 juli HUISSEN - Formeel was gistermiddag de aftrap van een kunstproject op de muren van de oude Aloysiusschool in Huissen. Jongerenwerker Maarten Marsen had het over een startschot. Een leugentje om bestwil, want op verzoek van de Stichting Welzijn Lingewaard hadden graffitikunstenaars de afgelopen week al een begin gemaakt.