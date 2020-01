Onderzoek naar fout met 53 miljoen euro subsidie voor biomassa

Jarige Stichting Welzijn Lingewaard zoekt jong bloed

16 januari HUISSEN - Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is op zoek naar jonge vrijwilligers. Kijkend naar de gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers, die vaak al jarenlang binnen de welzijnsorganisatie actief zijn, is dat volgens Magriet de Bot een van de uitdagingen voor de komende jaren. De Bot is coördinator taalhulp binnen de SWL.