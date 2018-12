Ontdekking van het jaar GaultMillau 2019: Rijnzicht in Doornenburg

GaultMillau: ‘Het innovatiemenu van Rijnzicht doet exact wat de omschrijving belooft: het vernieuwt, verrast, verleidt en verrukt.’



GaultMillau 2019 meldt over Rijnzicht in Doornenburg: ‘Mike Cornelissen en zijn brigade koken overduidelijk omdat ze er lol in hebben de gasten niet alleen te verrassen met smaken, maar ook met de beleving. Vaak met een knipoog, soms met spektakel in de presentatie, maar altijd met klasse in de smaak en bewaking van de balans op het bord. Schijnbaar uit het niets is Gelderland een bijzonder restaurant rijker waar we de komende jaren nog veel van hopen te horen.’ Rijnzicht telt 14 van de 20 Gault&Millau punten.



De Gelderlander schreef in maart 2017 een recensie in Over de Tong over het restaurant. ,,Zelden zo het verlangen om te behagen gevoeld als bij Restaurant Rijnzicht in Doornenburg. Een bijna oneindige parade van smaken trekt langs.’’



GaultMillau heeft het terras van Kasteel Engelenburg in Brummen verkozen tot Terras van het Jaar 2019. Het terras achter het kasteel grenst aan de slotgracht en kijkt over het het groen van het landgoed. Johan en Carin Agricola hebben eigenlijk drie terrassen rondom het kasteel.