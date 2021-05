Ontwikkelaar koopt grond in Bemmel: een gok van 2 miljoen euro

Eigenaar werf schrikt zich rot van vondst drugslab: ‘Ik werd gebeld: Ze rammen de poort door’

12 mei ANGEREN - Hij is enorm geschrokken en vindt het ook wel eng. De wereld van eigenaar Bas Peters van Peters Maritiem in Angeren is sinds dinsdagochtend niet meer hetzelfde. De politie vond na een spectaculaire inval een drugslab in een container op zijn terrein aan de boorden van de Nederrijn.