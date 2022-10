Onvrede over Bemmels gemeentehuis waar het 22 graden is: ‘Dikke middelvinger naar de inwoners’

BEMMEL - Grote onvrede bij de SP Lingewaard: waar inwoners dikke truien aantrekken om energiekosten te besparen, is het in het gemeentehuis in Bemmel 22 graden Celsius. De partij eist opheldering.

‘Een dikke middelvinger naar de inwoners die de hoge gasprijs moeten betalen', formuleert raadslid Brian Claassen van de SP Lingewaard zijn kijk op de situatie op het gemeentehuis in Bemmel.

,,Terwijl mensen thuis onder meer vrezen voor schimmel omdat de verwarming niet meer aan kan, is dit het andere uiterste", zegt Carla Claassen, eveneens raadslid van de SP.



Ze was vorige week met haar fractie een avond in het gemeentehuis. ,,Verder was er niemand. Toch stonden overal lampen aan én was het in elke ruimte warm: 22 graden.”

T-shirt

Het lukte Claassen niet handmatig de temperatuur omlaag te krijgen. Reden om er vorige donderdag vragen over te stellen tijdens de raadsvergadering.

Deze week constateerde de SP dat het er nog steeds (te) warm is. ,,In de raad zat ik in een jurk met korte mouwen, een ander in een T-shirt. Dat is niet uit te leggen. 19 graden is warm genoeg.”

Een ambtenaar zou aan de SP hebben verteld als oplossing een raam open te zetten.

‘Niet fair’

Wethouder Maarten van den Bos noemt de vragen van de SP ‘terecht', maar wil verder wachten op de officiële antwoorden. Het is volgens Van den Bos wel ‘een gegeven’ dat het soms warm is op het gemeentehuis.



,,Maar dat is niet zomaar op te lossen. Het is een complex systeem. Dat de kwestie door de SP politiek wordt gemaakt, vind ik niet fair. Het was beter geweest als ze de antwoorden hadden afgewacht. Die komen nog.”

De SP vindt het juist vreemd dat er na afgelopen donderdag nog geen actie is ondernomen en dat de antwoorden uitblijven. ,,Als ze de temperatuur niet zelf kunnen regelen, is het slecht gesteld met de organisatie”, aldus Carla Claassen.