Onzekerheid in Betuwe over de carnavalsoptochten in 2023: ‘Hebben vriendengroepen er nog wel zin in?’

Bryan heeft Angeren in het hart en op de arm: ‘Als ik het dorp uitrijd, heb ik al heimwee’

ANGEREN - In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Vrijwilliger van het Jaar in Angeren ‘een jonger iemand’. De keus viel op de 39-jarige Bryan Schmidt: ‘Hij zal Angeren leefbaar moeten houden in de jaren van vergrijzing die eraan komen’, aldus de commisie die de vrijwilliger aanwijst.

25 november