Ook nieuwe regels voor poetshulp in Lingewaard stuiten op forse kritiek: ‘Helemaal geen sprake van maatwerk’

Steekpar­tij­en met tieners in de regio nemen toe: vorig jaar vijf steekpar­tij­en met één dodelijk slachtof­fer

NIJMEGEN - In 2022 zijn in Gelderland vijf steekpartijen geweest waarbij tieners betrokken waren. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. Dat zijn fors meer steekincidenten dan in voorgaande jaren. In 2021 ging het om één incident, in 2020 waren twee steekpartijen. Het hoogste aantal steekincidenten waarbij Gelderse tieners betrokken waren was in 2019. Toen ging het om tien steekpartijen, waarbij niemand overleed.

3 januari