Ook scheuren in tientallen Betuwse huizen door laagwater

Officier: ‘Meneer is nogal gefixeerd op zijn huurster. Hij brengt de boel in rep en roer’

6 november ARNHEM - Een 63-jarige man uit Huissen is dinsdag veroordeeld voor het bedreigen van zijn zoon, van zijn huurster en van vrienden van haar. Hij ging zelfs zover in april een bommelding te doen bij het hotel in Huissen waar een van de vrienden werkte.