Ook vrouw uit Huissen door Marktplaats-oplichter beroofd van elektrische fiets: ‘Ik stond flabbergasted’

Huis-aan-huis­brief over vaccineren van kinderen zorgt volgens gemeente Lingewaard voor ‘twijfel’ over juiste informatie

HUISSEN / BEMMEL - In Huissen wordt een huis-aan-huis brief verspreid waarin vragen worden gesteld over het nut van het vaccineren van gezonde kinderen. De folder zorgt voor twijfel, stelt de gemeente Lingewaard.

13 januari