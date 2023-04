Op de plek van dit verloederde ‘schnitzelparadijs’ kun je straks wonen: ‘Vooral bedoeld voor starters’

Gelijk een winkelver­bod na vergeten fles wijn, kan dat zomaar? ‘Als iemand bewust steelt, hebben we dat vaak al in de gaten’

Lonneke Eekelder uit Huissen kreeg tot haar schrik en woede een winkelverbod voor twee jaar omdat ze bij de plaatselijke Albert Heijn twee flessen was vergeten te scannen, vertelde ze vrijdag in De Gelderlander. De strenge controles bij zelfscankassa’s in supermarkten zijn een reactie op het grote aantal diefstallen. Maar hoe zit het met die controles? En is de straf die een winkelier uitdeelt niet vooral willekeur?