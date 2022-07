Openluchtmis in Huissen trekt flink wat belangstelling: ‘Geloof is niet verdampt’

De boeren? Dat is voor de nieuwe VVD-lei­der in Gelderland ‘een actueel onderwerp’, maar ook niet meer dan dat

DOORNENBURG - Zoek vooral niks achter het zinnetje in het persbericht over haar verkiezing als lijsttrekker van de VVD in de provincie Gelderland: ‘Als het gaat om stikstof wil ik samen met de Gelderse boeren werken aan haalbare en betaalbare oplossingen’. ,,Dat is erin gekomen omdat het een actueel thema is.”

26 juni