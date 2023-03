Oplossing voor Gendtse geitenkwestie stapje dichterbij: vergunning ligt nu ter inzage

Het draait om een geitenboerderij in het buitengebied van Gendt, waar 2200 dieren worden gehouden. Daarvan staan er 1500 in een stal waarvan de rechter in 2021 de milieuvergunning van tafel veegde. Tot vreugde van enkele actievoerders die klagen over stank, ratten, gezondheidsstress, longontstekingen en vrees voor Q-koorts.

De rechter oordeelde dat de vergunning in strijd was met de provinciale regels, waarin staat dat het verboden is een nieuwe geitenhouderij op te richten of een bestaande uit te breiden. Tegen deze uitspraak ging de geitenhouder in beroep en Lingewaard wil hem helpen door de vergunning aan te passen, zodat de 1500 geiten wél legaal in de bewuste stal mogen staan.